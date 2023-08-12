صلاح يبحث عن إنجاز تاريخي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يبحث الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن تحقيق إنجاز تاريخي عندما يواجه فريق تشيلسي غدا الأحد.

ويستضيف تشيلسي نظيره ليفربول، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الافتتاحية بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى صلاح لمواصلة زيارته لشباك المنافسين في الجولة الافتتاحية حيث تمكن من التسجيل فى 6 مواسم متتالية، وإذا سجل في مرمى تشيلسي سيكون أول لاعب فى تاريخ الدوري الإنجليزي يهز الشباك خلال المباراة الافتتاحية لفريقه فى 7 مواسم متتالية.

ويأمل الفرعون المصري في فض الشراكة والانفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباريات الافتتاحية للبطولة، حيث سجل 8 أهداف حتى الآن، متساويا مع الثلاثي فرانك لامبارد وآلان شيرر وواين روني.

وتألق الدولي المصري مع ليفربول خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، وتمكن في المساهمة بـ9 أهداف خلال 5 مباريات حيث سجل هدفين وصنع 7 آخرين كما صنع 15 فرصة سانحة للتسجيل.