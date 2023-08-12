إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمدينة الفيوم

قال المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن الشركة قامت بتنفيذ أعمال مد وتدعيم وإحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب بمدينة الفيوم، في إطار جهودها المستمرة لتجويد خدمات مياه الشرب وتحسين المياه ببعض المناطق التى تتأثر بضعف الضغوط خلال فصل الصيف خاصة مع الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة .

وأكد "النجار" أنه تم إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطول ١كم اقطار مختلفة لحل مشكلة ضعف الضغوط وتهالك الشبكة بمنطقة قحافة إمتداد شارع قطر بمدينة الفيوم، منطقة الشيخ حسن، ومنطقة الحاكورة وذلك استجابة لشكاوى المواطنين بتلك المناطق .

واضاف : قامت الشركة بتغيير خط المياه العشوائي الذى تم تركيبه بمعرفة الأهالى أمام معهد الأورام، وإنشاء خط مياه بمنطقة علواية حسن فايد بالصوفى بطول ٥٠٠ متر إقطار ٤و٦ بوصة .

وتابع : تم ايضا إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول ٢.٥ كم اقطار مختلفة بمناطق درب الطباخين، شارع كيمان فارس وتفرعاته، غرب التعاونيات بجوار مسجد الصادق الامين وبجوار مدرسة الشروق، لنهو مشكلة ضعف ضغوط المياه خلال فصل الصيف .

وأكد النجار أن الشركة مستمرة في أعمال المد والتدعيم والاحلال والتجديد بكافة المناطق وفق خطة محددة وبرنامج زمنى لوصول كوب ماء نظيف لكل مواطن بجودة عالية ومطابق للمواصفات القياسية .

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