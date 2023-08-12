نهائي البطولة العربية.. ديلجادو يقود هجوم الهلال أمام النصر

أعلن جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة النصر، في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال "كأس الملك سلمان" 2023.

وتقام المباراة على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، ويقود هجوم الهلال كل من ميشيل ديلجادو ومالكوم وسالم الدوسري.

يبدأ الهلال المباراة أمام النصر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو – روبين نيفيز – سافيتش

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو – مالكوم – سالم الدوسري

وتمكن الهلال في الوصول إلى المباراة النهائية بعد الفوز على فريق الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف في النصف نهائي، فيما تأهل النصر للمباراة النهائية على حساب الشرطة العراقي بهدف سجله رونالدو.

