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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"طاقة النواب" تطالب بخطة عاجلة لمواجهة آثار التغيرات المناخية

اجتماع لجنة الطاقة
اجتماع لجنة الطاقة بالنواب
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طالب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب  بخطة عاجلة لمواجهة  التأثيرات السلبية لتغير المناخ في عدد من المجالات خاصة مع ظهور الموجات الحارة التي ضربت مصر والعالم وأدى لظهور أوبئة في مجال الصحة كما أثرت على الإنتاجية الزراعية والمحاصيل في بعض الدول مما تسب  في نقص الغذاء،  وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية  عالميا مما اثر على الدول النامية والافريقية ومن بينها مصر، وهو ما اثر سلبًا على حركة التجارة والسلع المصدرة واثر على  أسعار السوق.

وأكد عوض الله في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين  أن التغيرات المناخية أثرت أيضا على مصادر الطاقة مع زيادة الاستخدام  وزيادة الطلب على العرض، وهو ما يترك أثر اقتصادي حيث كانت الدول الافريقية الاكثر تأثرا بالتغيرات المناخية والاكثر تضررا خاصة مع اثار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى ان تقرير " فاروس " المتخصص في الشئون الأفريقية كشف تأثير كبير للتغيرات المناخية على محاصيل بعينها  مثل الكاكاو والبن  وعلى الثروة الحيوانية وإنتاجيته بالإضافة للتأثير على المحاصيل الزراعية في  مصر وبعض الدول الافريقية مما يزيد من حجم ازمة الغذاء والحبوب مع استمرار اثار الازمة الروسية الأوكرانية  .
وشدد عوض الله على ان مصر حذرت خلال قمة المناخ cop 27  التي عقدت بشرم الشيخ في مصر من الاثار السلبية للمتغيرات الدولية مما يزيد من أزمة الغذاء العالمية  وهو ما يستوجب الدول الكبرى تنفيذ مسئولياتها من خلال المشروعات ودعم الدول الاكثر تضررا من آثار التغيرات المناخية.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثار التغيرات المناخية المحاصيل الزراعية في مصر