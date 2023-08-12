سيدة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف في الفيوم

نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فرع الفيوم، اليوم السبت، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف في عملية الولادة، أثناء نقلها بالسيارة في طريقها إلى مستشفى الفيوم العام، وتم إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.

وتلقت غرفة عمليات إقليم شمال الصعيد فرع الفيوم، إخطارًا يفيد استغاثة سيدة بحاجاتها للنقل إلى أقرب مستشفى لإجراء عملية ولادة لها.

وتبين أنه أثناء نقل السيدة بواسطة سيارة الإسعاف وحدة إسعاف سنورس بالفيوم انها في حالة وضع وبالفعل جرى مساعدتها.



وقام طاقم الإسعاف المكون من المسعف محمود نجدي، شعبان عبدالله سائق، بالتدخل لمساعدتها في الولادة وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما.



وعقب الاطمئنان على حالة السيدة وطفلها، تم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام، لمتابعة حالتها وحالة المولود، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة الطبية وطفلها.



ووجه أهالي الحالة الشكر إلى طاقم الإسعاف لتدخلهما وإنقاذ الحالة والمولود ونقلهما إلى المستشفى بشكل سريع لاستكمال الإجراءات الطبية وباقي الفحوصات اللازمة والإجراءات الإدارية.