خطورة الأكياس البلاستيكية السوداء على البيئة

الأكياس البلاستيكية السوداء استخدامها له اضرار وخطورة كبيرة على البيئة والإنسان والحيوان فهي من المشاكل البيئية الضخمة، التي تواجه الكوكب فهذه أكياس مصنوعة من البولي إيثيلين عن طريق إعادة تدوير النفايات والقمامة والمنتجات البترولية، وسيزيد الإنتاج من تلوث الهواء واستهلاك الطاقة وستلحق الأكياس البلاستيكية أضرارًا بالغة بالصحة والبيئة.

ويقول علماء البيئة إن الأكياس البلاستيكية السوداء أو الأكياس البلاستيكية الأخرى، يمكن أن تسبب التلوث أثناء الإنتاج أو الاستخدام أو تسبب النفايات عندما تطفو في المحيط بعد التخلص منها، ومن أضرار الأكياس البلاستيكية على البيئة:

-تبلغ كمية الزيت المستخدم في صنع كيس بلاستيكي يمكنه تحريك السيارة حوالي 11 مترًا.

-لن يتحلل الكيس البلاستيكي لأنه سيتحلل إلى أحجام أصغر مما يتسبب في تلوث التربة والمجاري المائية لذلك تأكلها الحيوانات عن طريق الخطأ. 86٪ من السلاحف البحرية المعروفة تعاني من مشاكل، تم الإبلاغ عنها نتيجة ابتلاع الأكياس البلاستيكية المتبقية.

-يموت ما يقرب من مليار من الطيور البحرية والثدييات كل عام عن طريق تناول الأكياس البلاستيكية.

-يتسبب في إصابة العديد من الحيوانات بألم شديد، بسبب الغلاف البلاستيكي حول أمعائهم حتى يختنقون حتى الموت.

وهذا يجعل العديد من البلدان تحظر تصنيع هذه الأكياس السوداء وتفرض مواصفات وضوابط صارمة على المصانع التي تصنع الأكياس البلاستيكية غير السوداء.

لأنها غير مقيدة بالمعايير الدولية وقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن هذه الأكياس البلاستيكية السوداء خطر على صحة الإنسان.

لأنه يمكن أن يسبب السرطان، وذلك لاحتوائه على مشتقات بترولية ومواد كيميائية خطرة وضارة في صناعته.

مما يؤثر بشكل مباشر على الأغذية الموضوعة، وتجعلها ضارة بصحة المستهلكين.

كما أنه يعتبر ملوثاً للبيئة ومدرجة كأكثر 20 منتجًا خطورة في الصناعة.

وهذا يجعل العديد من البلدان تحظر تصنيع هذه الأكياس السوداء وتفرض مواصفات وضوابط صارمة على المصانع التي تصنع الأكياس البلاستيكية غير السوداء.

كما أثبت البحث العلمي مخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية في تغليف وحفظ الطعام خاصة عندما يكون الجو حاراً وهو أمر شائع في العراق.

لقد اعتاد الناس على وضع الخبز المدخن والخبز الساخن والطعام المطبوخ فيها.

لأن العديد من المركبات العضوية المذكورة أعلاه تنقل آثارها السامة من جدران هذه الأكياس إلى الطعام المعبأ فيها.

وهنا لا بد من دعم حملات الجماعات والمنظمات الخيرية ذات العلاقة بصحة الإنسان والبيئة والثروة الحيوانية.

للتخلص تدريجيا من هذه الاكياس البلاستيكية السوداء، واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة غير ضارة للبشر والكائنات الحية الأخرى.

وتصبح عراقًا تربويًا جزء من حركة الناس حول مخاطر وأضرار هذه الحقائب.



-أضرار الأكياس البلاستيكية السوداء على الصحة:

الأكياس البلاستيكية السوداء تحتوي على العديد من المواد الكيميائية الضارة التي يمكن أن تسبب العديد من الأمراض.

الأشخاص الذين يأكلون اللحم ملفوفا بالبلاستيك الأسود أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا والأمراض المعدية الأخرى مثل ديدان الكبد والجمرة الخبيثة.

استخدام الأكياس البلاستيكية السوداء في تغليف الطعام الساخن سيضر بالصحة بشكل خطير لأن المواد الكيميائية الموجودة في الأكياس البلاستيكية سوف تتفاعل مع الطعام.

يؤدي إلى التلوث وزيادة الإصابة بالسرطان والأمراض الخبيثة الأخرى.

يمكن أن تسبب الأوكسينات ضررًا للأشخاص المصابين بسرطان الثدي.

تعمل الحرارة على إذابة السموم في البلاستيك وتخلط السموم بالطعام وتذيب كمية كبيرة من البلاستيك.

وتختلط بدم الإنسان وتتسبب في العديد من الأمراض مثل مرض الزهايمر والعجز الجنسي.

وانخفاض الخصوبة وعدم انتظام ضربات القلب والسكري وأمراض الكبد والرئتين.