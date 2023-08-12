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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كل ما تريد معرفته عن بيت العذراء بتركيا

ارشيف
ارشيف
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يعد  بيت القديسة مريم العذراء في أفسيس والذي يقع البيت قرب قمة جبل بلبل بالقرب من بلدة سلجوق في أزمير بتركيا، انه  المكان الذي يُعتقد أن القديسة مريم العذراء قضت فيه سنوات من حياتها مع الرسول يوحنا.
تم اكتشاف المنزل في القرن التاسع عشر من قبل الراهبة الألمانية آن كاترين عن طريق رؤيا في العام في العام ١٨١٨ رأت فيها القديسة مريم العذراء ويوحنا في طريقهما من القدس الى أفسس فوصفت المنزل بتفاصيل تم تدوينها. وفي العام ١٨٩١ عثرت بعثة أُرسلت الى الموقع الموصوف على بقايا منزل من القرون المسيحية الأولى وتطابق أوصافه تماماً رؤيا الراهبة.
حصل المنزل على عدة تبريكات رسولية بابوية، من البابا ليون الثالث عشر في عام 1896، والبابا بولس السادس ١٩٦٧ والبابا يوحنا بولس الثاني ١٩٧٩ وكان آخرها في عام 2006 من قبل البابا بنديكتوس السادس عشر، والمنزل موقع حج للمسيحيين منذ العام ١٩٦١.

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