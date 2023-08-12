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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مكتبة مصر العامة بدمنهور تتيح خدمات المكتبة الرقمية بالمجان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت مكتبة مصر العامة بدمنهور عن بدء العمل بـخدمات "المكتبة الرقمية" بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة ومنصة "نوري"، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفي إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لمجالات التحول الرقمي والتطور التكنولوچي وربطهما بإثراء الحياة الثقافية خاصةً للنشء والشباب.

وتعد المكتبة الرقمية منصة إلكترونية ثقافية وأدبية مهمة تتيح العديد من الكتب والإصدارات في شتى المجالات التي تستهدف الأطفال والشباب حتى 16 عاما، كما تتيح خدمات مميزة في شرح الكتب لذوى الهمم "الإعاقة السمعية".
وأشار أحمد الهواشي مدير المكتبة، إلى أن خدمات المكتبة الرقمية متاحة بمقر المكتبة بدمنهور يوميا بالمجان عدا الجمعة، من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً، بالإضافة إلى إتاحتها ضمن أنشطة وخدمات أتوبيس المكتبة المتنقلة خلال جولاته بقرى ومراكز حياة كريمة داخل محافظة البحيرة.

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