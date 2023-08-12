روحانيات أحمد العمري تختتم مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهور

تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، بمحافظة البحيرة، بحفل للمنشد أحمد العمرى وفرقته الموسيقية، وذلك في الثامنة والنصف من مساء الاثنين المقبل، الموافق 14 أغسطس الجاري، بمسرح أوبرا دمنهور.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغانى والابتهالات والأناشيد الدينية منها: حمدا لك الله، وتملكتموا عقلى، ولبيك يا سرى، ومولاي، وصلاة من الرحمن، ويا صلاة الزين، ولاجل النبى، وغالى أنت غالى، وصلوا، على من ذكر الله، والمسك فاح، وقمر .

أحمد العمري منشد وصوليست بدار الأوبرا المصرية، حصل علي العديد من الجوائز فى مختلف المسابقات المتخصصة منها المركز الأول في مسابقة الفائزون الدولية، المركز الأول في مسابقة أندي الأصوات بالجامع الأزهر، المركز الأول في مسابقة إبداع كمدرب لعدد من جامعات مصر، قام بإحياء حفل إفتتاح المركز الثقافي الإسلامي، إضافة إلى إحياء احتفالية الدولة بليلة القدر، قدم مجموعة من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر .