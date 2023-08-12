يمتلك بعض الناس شغف مختلف ومن نوع خاص عن غيرهم من الناس حتى في تصميم المنازل التي يسكونها.. يبحث البعض عن الاختلاف والتميز فهناك من يسكن في كهف او كوخ او منزل تقليدي وآخر يحول سيارة الى منزل متنقل، ومن اغرب المنازل حول العالم تحويل طائرة ضخمة لمنزل وسط غابة.
وهو ما قام المهندس "بروس كامبل" بتحويل طائرة "بوينغ 727" هذه إلى منزل أنيق يعيش داخله ضمن غابة أوريغون، بورتلاند، وذلك بعد أن قام بشرائها وترميمها عام 1999، ويعتقد كامبل أن تصميم الطائرة المتين يضمن له أمانا أعلى ضد الهزات الأرضية والكوارث الطبيعية.
فينما تتأثر المنازل وتنهار بالكامل حال حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية ولكن الطائرة تصمد امام تلك الكوارث ولا يحتاج الى اعادة بناء منزل وانهيار كل ما يملك.
البوابة لايت
بالصور.. شاهد طائرة بوينج تتحول إلى منزل أنيق
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يمتلك بعض الناس شغف مختلف ومن نوع خاص عن غيرهم من الناس حتى في تصميم المنازل التي يسكونها.. يبحث البعض عن الاختلاف والتميز فهناك من يسكن في كهف او كوخ او منزل تقليدي وآخر يحول سيارة الى منزل متنقل، ومن اغرب المنازل حول العالم تحويل طائرة ضخمة لمنزل وسط غابة.
يمتلك بعض الناس شغف مختلف ومن نوع خاص عن غيرهم من الناس حتى في تصميم المنازل التي يسكونها.. يبحث البعض عن الاختلاف والتميز فهناك من يسكن في كهف او كوخ او منزل تقليدي وآخر يحول سيارة الى منزل متنقل، ومن اغرب المنازل حول العالم تحويل طائرة ضخمة لمنزل وسط غابة.