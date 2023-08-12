السيطرة على حريق مخزن شركة شهيرة للصناعات الغذائية بكرداسة

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة علي حريق نشب داخل مخزن شركة شهيرة للصناعات الغذائية بالكيلو 26 طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن شركة شهيرة للصناعات الغذائية بالكيلو 26 طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.