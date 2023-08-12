بينها التخطيط لاغتيال أحمد موسى.. 5 قضايا إرهاب أمام محاكم وادي النطرون

تبدأ الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن نظر 5 قضايا إرهاب خلال الأسبوع المقبل وتحديدا بجلسة السبت والأحد المقبلين وذلك عل النحو التالي :

جلسة السبت ١٩ أغسطس

1- قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ ، والمعروفة بقضية التخطيط لاغتيال الإعلامي احمد موسى حيث تستكمل المحكمة نظر قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ رقم ١٠٥٥٧ لسنة ٢٠٢٢ جنايات أول كفر الشيخ (والمعروفة بقضية التخطيط لاغتيال الإعلامي أحمد موسى)، والمتهم فيها تنظيم من ٦ متهمين بتهم متعددة من بينها التخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية واعلامية وعلى رأسها الاعلامي أحمد موسى ، وكانت المحكمة قد أجلت لجلسة السبت المقبل للاستماع لمرافعة النيابة العامة.

وكانت المحكمة قد استمعت بالجلسات السابقة لشهادة ضابط ألأمن الوطني مجري التحريات في الواقعة كما واجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة اليه بعد تنفيذ أمر الضبط والاحضار الصادر من المحكمة بشأنه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين للجلسة المقبلة..

ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة «القاعدة» والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة على النحو المبين بالتحقيقات كذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان ذلك التمويل لجماعة ارهابية ولعمل ارهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات

وأقر المتهم الثالث بالتحقيقات باقتناعه بفكر تنظيم القاعدة وشراؤه للسلاح الناري والذخيرة بغية استخدامه في أعمال إرهابية من بينها اغتيال الإعلامي أحمد موسى ، وفي وقت سابق قررت المحكمة بضبط وإحضار المتهم السادس وكلفت قطاع الأمن الوطني بتنفيذ أمر الضبط والإحضار وتم تنفيذ الضبط والإحضار وحضر المتهم السادس أمام المحكمة بجلسة اليوم وواجهته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه للجلسة القادمة، كما استمعت لشهادة مجري التحريات وحددت الجلسة القادمة لسماع مرافعة النيابة واستكمال نظر الدعوى.

2- قضية اللجان النوعية بشبرا الخيمة :

الجناية رقم ٢٢٣٥ لسنة ٢٠١٥ أول شبرا الخيمة والمتهم فيها عدد (٢٧) متهم وفقا لأمر الاحالة ويمثل فيها أمام المحكمة المتهم ( الرابع عشر) بتهمة الانضمام وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة وذخائر ومطبوعات ومحررات ضد الدولة ومؤسساتها.

3- قضية تظاهرات كفر الشيخ:

الجناية رقم (٥) لسنة ٢٠١٤ أول كفر الشيخ والمتهم فيها عدد ( ١٣٢ ) متهم وفقًا لأمر الاحالة ويمثل منهم أمام المحكمة المتهم رقم ( ١١٧ ) بتهمة الاشتراك وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر والتأثير على السلطات العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر وقد وقع نتيجة لذلك الجرائم الآتية :

١- محاولة إحتلال مبان عامة وهي الكنيسة الجديدة الكائنة بتقسيم (٢) دائرة قسم أول كفر الشيخ ، والاستاد الرياضي ومركز شرطة كفر الشيخ.

٢- استعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المواطنين المتواجدين بمنطقة الكنيسة والاستاد الرياضي ومركز شرطة كفر الشيخ.

(٣)-حيازة وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص ( سكاكين - مطاوي قرن غزال ) وأدوات لعدد اثنى عشر زجاجة مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بقصد استعمالها للإخلال بالنظام والأمن العام .

4_ قضية خلية تفجير أبراج الضغط العالي وحرق القطارات :

الجناية رقم ١٠٦٩٣ لسنة ٢٠١٥

والمتهم فيها عدد (٢٨) متهم وفقًا لامر الاحالة ويمثل منهم المتهم رقم (٢١) بتهم

١- الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها .

٢-حيازة مفرقعات والاشتراك في اتفاق الغرض منه تخريب الممتلكات العامة وهي ( أبراج الضغط العالي) بقريتي العشري وطملاي بدائرة مركز منوف.

٣-حرق عربات القطارين رقمي (١٢٣ ، ١٢٤) المتجهين إلى طنطا بدائرة مركز شبين الكوم .

٤- تفجير ماكينة الصراف الآلي المملوكة للبنك التجاري الدولي بمدينة السادات .

جلسة الأحد ٢٠ أغسطس

5_ قضية تنظيم كفر شكر.. الجناية رقم ٣٩٦ لسنة ٢٠١٧ مركز كفر شكر والمتهم فيها أربعة متهمين وفقًا لامر الاحالة ويمثل فيها أمام المحكمة المتهمين الأول والرابع بتهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة وإحراز محررات تروج لفكر ومنهاج الجماعة محل الاتهام الأول.