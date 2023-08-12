في ذكرى وفاته.. من هو الطوباوي مانويل باسولتو إي خيمينيز الأسقف الشهيد؟

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم السبت، ذكرى وفاة الطوباوي مانويل باسولتو إي خيمينيز الأسقف الشهيد.

ولد مانويل باسولتو إي خيمينيز في 17 مايو 1869م في أدانيرو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ثم التحق بالمعهد الإكليريكي في أفيلا عام 1880م، وعندما أنهى جميع دراساته الفلسفية واللاهوتية، سيم كاهناً في 15 مارس 1893م.

بدأ خدمته الرعوية في ناروس ديل بويرتو. حصل لاحقًا على ليسانس في اللاهوت من معهد "سان كارلوس بوروميو" الرئيسي في سالامانكا. وشهادة جامعية فى علم القانون من جامعة بلد الوليد الإسبانية.

وشغل عدة مناصب كاهنًا وأستاذًا في جامعات إسبانية مختلفة. وكان مديراً للإنشطة الرسولية للصلاة والندوات الكاثوليكية . ومؤتمرات القديس منصور دي بول . ومستشاراً قانوني لكاتدرائية ليون وكاتدرائية القديس إيزيدورو بمدريد.

في 4 سبتمبر 1909 عينه البابا بيوس العاشر أسقف لوغو ونال السيامة الأسقفية في 16 يناير1910م فى كنيسة القديس بولس بمدريد ، على يدي رئيس الأساقفة أنطونيو فيكو ، القاصد الرسولي في إسبانيا. وشارك في الاحتفال نائب القصر الاسباني خايمي كاردونا إي تور وأسقف مدريد خوسيه ماريا سلفادور إي باريرا. فكان يتمتع بثقافة وإنسانية عظيمة.

اعتنى بتكوين الاكليروس وشجع التعليم المسيحي للشباب والبالغين وشجع الاتحادات النقابية لمؤسسات العمال الكاثوليكية. أعطى دفعة مهمة لتطوير العمل الكاثوليكي ، وخاصة للشباب. في عام 1916 تم تعيينه سيناتورًا من قبل أبرشية سانتياغو دي كومبوستيلا.

في 18 ديسمبر 1919 ، عينه البابا بنديكتوس الخامس عشر أسقفًا على جيان. واستلم العمل في الأبرشية في 14 يونيو التالي بالوكالة. في التاسع والعشرين من الشهر نفسه ، احتفل بأول قداس في الأبرشية. في الأيام الأولى للحرب الأهلية الإسبانية ، في مواجهة أعمال الشغب والاضطهاد من قبل الكنيسة ، عُرض الحاكم المدني نفسه على الأسقف إمكانية الفرار من خلال بعض الكهنة وعبر الهاتف وتسهيل رحيله على أفيلا، ، حيث كان من الممكن أن ينقذ حياته ، لكن الأسقف مانويل رفض هذه العروض رفضًا قاطعًا لأنه فضل البقاء إلى جانب أبناء رعيته ، تحمل نفس المخاطر. بعد أيام قليلة ، في 2 أغسطس 1936 ، اقتحمت مجموعة من المليشيات مبنى قصر الأسقف بالفؤوس والعصي، متسائلة: "أين المطران؟ فالقي القبض عليه مع شقيقته تيريزا وزوجها ماريانو مارتن وعميد الكاتدرائية دون فيليكس بيريز بورتيلا . تم سجنه في كاتدرائية جيان ، حيث كان هناك بالفعل سجناء يمينيون آخرون محتجزون. مع اندلاع الحرب ، كانت سجون جيان مكتظة بالسجناء السياسيين. كانت هذه مشكلة خطيرة للسلطات الجمهورية للإقليم.

تحدث الحاكم المدني لمدينة جيان ، الذي أعرب عن قلقه من اكتظاظ المعتقلين واحتمال قيام العناصر الأكثر عنفًا بانتفاضة ، مع المدير العام للسجون ، بيدرو فيلار غوميز ، وطلب نقل العديد من المعتقلين إلى سجن الكالا دي إيناريس .

وبدأ في نقل السجناء عن طريق السكك الحديدية . في 12 أغسطس ، تم نقل المونسنيور باسولتو بالقطار مع 245 نزيلًا آخرين، بمن فيهم أخته وعميد الكاتدرائية. عندما وصلت القافلة إلى محطة سانتا كاتالينا فاليكاس (مدريد) ، أوقفت مجموعة من المسلحين الأناركيين القافلة وفصلت القاطرة. تحدث كل من رئيس المحطة وضابط الحرس المدني الذي قاد توفير مرافقين للقافلة عبر الهاتف مع المدير العام للأمن مانويل مونيوز مارتينيز. تم إبلاغه بالحادث وأن الفوضويين نصبوا ثلاثة بنادق آلية، وهددوا بإطلاق النار على الحراس المدنيين إذا لم يغادروا.

مانويل مونيوز ، الذي لا حول له ولا قوة ولا وسيلة للتعامل مع هذا الوضع ، أذن للحرس المدني بالانسحاب .

وبعد انسحاب قوات النظام بدأت المليشيا في إعدام معظم الأسرى المنقولين في القطار. قُتل 193 شخصًا ، في مجموعات من 25 شخصًا ، ونُهبت جثثهم من ممتلكاتهم القليلة.

أجبر المونسنيور باسولتو على الركوع وبدأ بالصلاة. ثم تم إعدامه. كما تم إعدام أخته تيريزا. عندما علم الحاكم المدني لجيان بجرائم القتل ، وقدم استقالته على الفور.

وهو حاليًا مدفون في سرداب كنيسة ساجاريو التابعة لكاتدرائية جيان.

في 21 يونية 2010 ، صادق مجمع دعاوى القديسين على استشهاد الأسقف ورفاقه الخمسة . تم تطويبهم في 13 أكتوبر 2013م في تاراغونا وترأسه الكاردينال أنجيلو أماتو ، محافظ مجمع قضايا القديسين.