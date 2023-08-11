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الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الصحة: إطلاق حملة للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالإسكندرية

جانب من حملة 100
جانب من حملة 100 يوم صحة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم عدد من الفعاليات لرفع الوعي الصحي وتعريف المواطنين بأهمية الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية بمحافظة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات الحملة الرئاسية «100 يوم صحة».

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظمت اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، عدد من الفعاليات الثقافية والعلمية، لتشجيع المواطنين على الاستفادة بخدمات المبادرة، إلى جانب تدريب وتأهيل الفرق الطبية، وذلك في الفترة من 5 إلى 11 أغسطس الجاري.

وأضاف «عبدالغفار» أن فرق التواصل المجتمعي قدمت رسائل التوعية لنحو 15 الف مواطن، من خلال عقد الندوات التثقيفية واللقاءات الفردية بالتجمعات والأماكن العامة والمساجد والكنائس، والنوادي ومراكز الشباب ومحطات القطارات في محافظة الإسكندرية، والساحل الشمالي.

وتابع «عبدالغفار» أن اللجنة نظمت ورش عمل للفرق الطبية في المستشفيات، لتدريب وتأهيل الفريق الطبي على إجراء وتطبيق مختلف الفحوصات للأورام التي تستهدفها المبادرة، حيث تم عقد ورشة عمل عن «الكشف المبكر و علاج وتشخيص سرطان البروستاتا» بمستشفى رأس التين العام، وورشة عمل عن «الكشف المبكر وعلاج وتشخيص سرطان الرئة» بمستشفى صدر المعمورة، وورشة عمل عن «الكشف المبكر و علاج و تشخيص سرطان عنق الرحم» بمستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحي، وورشة عمل عن «الكشف المبكر وعلاج وتشخيص سرطان القولون» بمستشفى القباري.

ونوه «عبدالغفار» إلى عقد ندوة للتعريف بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، تم خلالها الاستماع لمقترحات الفرق المشاركة في المبادرة مع توضيح آليات العمل في المبادرة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وذلك بحضور الدكتور إيهاب كمال مستشار الوزير للتعليم الطبي المهني، والدكتورة نيرفانا حسين رئيس قسم الأورام بجامعة حلوان ومقرر اللجنة العلمية للمبادرة، والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

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100 يوم صحة أعلنت وزارة الصحة والسكان التواصل المجتمعي الأورام السرطانية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الصحة والسكان الفرق الطبية الكشف المبكر