القبض على سائق لودر تسبب فى وفاة مواطن أعلى كوبرى بمدينة نصر

نجحت أجهزة الامن بالقاهرة فى ضبط قائد معدة "لودر" لقيامه بالإصطدام بأحد الأشخاص حال عبوره الطريق محدثًا إصابته التى أودت بحياتها بمدينة نصر.



تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا بمصادمة ومتوفى أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير مُعدة "لودر" بمحل البلاغ إصطدام قائدها بـ (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "توفى مُتأثرًا بإصابته") حال عبوره الطريق ولاذ بالفرار.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونيًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.