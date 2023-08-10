تدريب لفرق مكافحة العدوى بمستشفيات المنوفية

عقدت إدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة بالمنوفية، إجتماع وتدريب لرؤساء فرق مكافحة العدوى، تحت رعاية الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية للعلاجي، وإشراف الدكتورة رشا فخر الدين، مدير إدارة مكافحة العدوي، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة الأطقم الطبية بالمنشآت الصحية.

وتم التأكيد على تحديث الإداريات واجراءات التعقيم وتسليم الفرق النماذج المستحدثة للعمل مع التأكيد علي المتابعة المستمرة والمرور اليومى للفرق والإلتزام بجميع إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات.

ووجه الدكتور أسامة الشلقانى، الدعم للفرق المجتهدة وأكد ضرورة تكثيف الأعمال الإشرافية والمتابعة المستمرة للفرق بالإضافة إلى ضرورة متابعة الإلتزام بسياسة المضادات الحيويه بأقسام الرعاية والحضانات.



وفي ختام الإجتماع أكد وكيل المديرية دعم وكيل الوزارة لجهود مكافحة العدوى حرصًا علي صحة المرضى والأطقم الطبية.