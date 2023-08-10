بالفيديو.. الصين وروسيا تجريان تدريبات عسكرية مشتركة في المحيط الهادئ

عرضت فضائية “يورو نيوز” عربية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد الصين وروسيا يجريان تدريبات عسكرية مشتركة في المحيط الهادئ.

تعتبر الصين أقوى حليف لروسيا. وتعتقد واشنطن بأنّ بكين تزوّد موسكو بمعدّات غير فتاكة عبر شركات صينية حاليًا، ولكنها ترى أن التعاون بين موسكو وبكين سيتطور إلى تعاون عسكري مباشر.

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو تقول إنها لتدريبات عسكرية مشتركة للجيشين الروسي والصيني في المحيط الهادئ. بعض اللقطات المنشورة تـُظهر البحرية الروسية والبحرية الصينية وهما تصدان غارة جوية وهمية للعدو خلال دوريات مشتركة. كما قام الجيشان بتدريبات خاصة مع أطقم الطائرات والمروحيات.