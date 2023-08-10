حزب رئيس النيجر المخلوع يدعو المجتمع الدولي لإنقاذه

دعا "الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية"، الذي كان يقوده رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، المجتمع الدولي إلى إنقاذه، حيث قال إنه محتجز "في ظروف غير إنسانية"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال الحزب في بيان له، يوم أمس الأربعاء، إن السلطات العسكرية تحتجز بازوم وزوجته في المقر الرئاسي بدون كهرباء ولا ماء.

وأضاف الحزب أن بازوم وزوجته لم يحصلًا على الطعام الطازج منذ 5 أيام، حيث دعا المجتمع الدولي إلى "التحرك من أجل تفادي الأسوأ".

ويذكر أن العسكريين أطاحوا بمحمد بازوم في 26 يوليو الماضي، حيث ظل منذ ذلك التاريخ محتجزا في مقر إقامته بنيامي.