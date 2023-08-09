فيديو.. "القاهرة الإخبارية": تقلبات مناخية غير مسبوقة تجتاح دول العالم

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، حيث تعرضت العديد من دول العالم إلى موجة حر غير مألوفة وفيضانات عارمة، إضافة إلى حرائق غابات مستمرة.

وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية" أن العالم بات يعاني من تداعيات التقلبات المناخية غير المسبوقة، التي ضربت أجزاءً واسعة من كوكب الأرض على مدار الأسابيع الماضية.

وأشار التقرير إلى أن درجات حرارة الهواء والمحيطات سجلت مستوى قياسيًا في الارتفاع حول العالم خلال شهر يوليو الماضي، حيث تأثرت مناطق واسعة في أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا من طقس شديد الحرارة.

وأوضح التقرير أن التوقعات تتجه إلى أن عام 2023 سيصبح عام تحطيم الأرقام القياسية للاحترار العالمي منذ نحو 120 ألف عام.

وامتدت فوضى المناخ إلى الصين، حيث اجتاحت الأمطار الغزيرة عددًا من المدن الصينية، مما تسبب في حدوث فيضانات عارمة خلفت وراءها خسائر مادية وبشرية لا حصر لها، كما تعاني دولة سلوفينيا من فيضانات مدمرة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة وعواصف غير مسبوقة.

وفي ألمانيا غطت الثلوج الشوارع نتيجة عاصفة ثلجية ضربت عدة مناطق، بينما تكافح البرتغال وإسبانيا حرائق الغابات المستمرة منذ أيام نتيجة الحر الشديد.

وفي ظل هذه التقلبات المناخية تُعقد قمة دول الأمازون، إذ هي المرة الأولى التي تنعقد فيها بعد 45 عامًا بهدف وضع سياسات لمكافحة إزالة الغابات ومواجهة تغير المناخ.

وتعد القمة فرصة من أجل وضع حلول ملموسة لمواجهة تلك التحديات بعد النداءات الأممية من خطورة دخول العالم إلى مرحلة فوضى المناخ والغليان القاسي.



