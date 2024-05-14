وفاة شقيقة معالي زايد.. والعزاء في منزل الأسرة بالإسكندرية

نشر الكاتب أكرم السعدني شقيق النجم الراحل صلاح السعدني، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" منشور يعلن من خلاله عن رحيل جيجي شقيقة النجمة معالي زايد، ومن المقرر أن تتلقى أسرة الراحلة العزاء بمدينة الإسكندرية غدا .

وعلق أكرم السعدي صورة لشقيقة معالي زايد قائلا: “كانت شبه المصباح المنير لمن اقترب منها اخت معالي زايد الكبيره جيجي الجميله المبتسمه ع الدوام الراضيه عن قناعه وايمان بما هو مكتوب ربنا يرحمك ويحسن اليك ويجعل الجنه مثواك”.

تُعد “جيجي” الشقيقة الكبرى للفنانة معالي زايد بست سنوات، ونشأ الاختين في حي السيدة زينب بالقاهرة من أسرة فنية، فوالدتهما الممثلة ​آمال زايد​ التي قامت بدور أمينة في ثلاثية ​نجيب محفوظ​، وخالتها الممثلة جمالات زايد وإبن خالتها هو الفنان ​هاني شاكر​، وخالها هو السيناريست ​محسن زايد​، أما والدها كان يعمل لواء في الجيش المصري.