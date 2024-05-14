ads
الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

رئيس COP28: يجب تحقيق انتقال منظّم في قطاع الطاقة

الدكتور سلطان الجابر
الدكتور سلطان الجابر يلتقي ب الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شدد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف COP28، على ضرورة تحقيق انتقال منظّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأوضح الجابر خلال لقائه بوزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم، فى أبوظبي، ان هذا اللقاء نقاش فرص تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في مجال الطاقة من خلال الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأميركية للاستثمار في الطاقة النظيفة.

وأشار إلى متانة وعمق العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية طويلة الأمد بين الإمارات والولايات المتحدة، لافتا إلي أنه تم مناقشة الإمكانات النوعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

COP28 الدكتور سلطان الجابر الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة