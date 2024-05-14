رئيس COP28: يجب تحقيق انتقال منظّم في قطاع الطاقة

شدد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف COP28، على ضرورة تحقيق انتقال منظّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأوضح الجابر خلال لقائه بوزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم، فى أبوظبي، ان هذا اللقاء نقاش فرص تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في مجال الطاقة من خلال الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأميركية للاستثمار في الطاقة النظيفة.

وأشار إلى متانة وعمق العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية طويلة الأمد بين الإمارات والولايات المتحدة، لافتا إلي أنه تم مناقشة الإمكانات النوعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي.