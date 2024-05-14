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الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وغزة لا تريد مساعدات بل إنهاء الحرب

قطاع غزة
قطاع غزة
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قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية، إن الشعب الفلسطيني يعاني من مأساة إنسانية غير مسبوقة، مشيرة إلى ارتكاب الكيان الصهيوني إبادة جماعية في حقهم بمساندة أمريكا وبريطانيا.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، انه يوجد من يتصور أن الولايات المتحدة سيكون لها موقف إنساني تجاه القضية، ولكن هذا خطأ فهي مدت إسرائيل بالسلاح  لقتل العزل.

واستطردت  أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية، أن أمريكا تحاول ان تبيض وجهها امام العالم بحديثها عن المساعدات ودخولها للشعب الفلسطيني، منوهة اننا لا نريد مساعدات ولكن نريد وقف الحرب ووقف إطلاق النار  وحقن دماء الابرياء.


ولفتت النظر إلى جهود جهود الدولة المصرية لدعم القضية  الفلسطينية  ، رغم المعاناة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تقوم بدور تاريخي لدعم القضية الفلسطينية.

أستاذ العلوم السياسية ابادة جماعية الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية