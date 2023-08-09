العشري يحدد موعد معسكر الاتحاد السكندري للموسم الجديد

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، على دخول فريقه معسكراً مغلقًا بأحد فنادق الثغر،يوم ٢٦ أغسطس الجاري، ويستمر لمدة أسبوعين ،ضمن خطة استعدادات الموسم الجديد .

و يخوض الاتحاد السكندري تدريباته الجماعية خلال فترة المعسكر ،على ملعب النادي بمقر فرع سموحة ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

وينتظر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري ،قرعة منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2022 -2023.

الجدير بالذكر أن ملف الصفقات الجديدة مازال مفتوح حتى الآن ،ويبحث «العشري »عن صفقات قوية قادرة على تحقيق احلام وطموحات جماهير زعيم الثغر .