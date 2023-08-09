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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

العشري يحدد موعد معسكر الاتحاد السكندري للموسم الجديد

طارق العشري ،مدرب
طارق العشري ،مدرب الاتحاد السكندري
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استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، على دخول فريقه معسكراً مغلقًا بأحد فنادق الثغر،يوم ٢٦ أغسطس الجاري، ويستمر لمدة أسبوعين ،ضمن خطة استعدادات الموسم الجديد .

و يخوض الاتحاد السكندري تدريباته الجماعية خلال فترة المعسكر ،على ملعب النادي بمقر فرع سموحة ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

وينتظر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري ،قرعة منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2022 -2023.

 الجدير بالذكر أن ملف الصفقات الجديدة مازال مفتوح حتى الآن ،ويبحث «العشري »عن صفقات قوية قادرة على تحقيق احلام وطموحات جماهير زعيم الثغر .

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