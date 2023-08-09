محافظ المنوفية يتابع موقف تشغيل المجمعات الخدمية وخطة تسليم المشروعات بقرى "حياة كريمة"



ناقش اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، الموقف التنفيذى لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية وخطة تسليم المشروعات المنتهى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق مركزى أشمون والشهداء تمهيداً لدخولها الخدمة استعداداً لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدورية لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة بالمبادرة.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واستشاري عام دار الهندسة لحياة كريمة بالمنوفية ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، ووكيلة مديرية الشئون الصحية ، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزى أشمون والشهداء ، ومدير الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية بالديوان العام .



أكد محافظ المنوفية أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لإنهاء كافة الملاحظات الخاصة باستلام المشروعات المنتهى تنفيذها تمهيداً لتشغيلها للارتقاء بجودة الحياة المعيشية المقدمة للمواطنين ، موجهاً مديرية الشئون الصحية وبالتنسيق مع دار الهندسة وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإعداد خطة عاجلة للانتهاء من استلام الوحدات الصحية المنتهى تنفيذها ومراجعة خطة التشغيل والتجهيزات الشاملة للوحدات لسرعة تشغيلها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وخلال الإجتماع تابع المحافظ الموقف التنفيذي بكافة مشروعات المبادرة ونسب الإنجاز بها ومنها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ومراكز الشباب والأسواق والمواقف النموذجية والتضامن الإجتماعى ، وقطاع الطرق وشبكات الكهرباء، موجهاً بالتنسيق التام مع دار الهندسة لتسريع وتيرة إجراءات الإستلام الإبتدائى للمشروعات التى تم إنهاء الملاحظات بها.

وشدد محافظ المنوفية على أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " من أهم المشروعات القومية الكبرى التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرا في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع على أرض الواقع لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة، حيث تعمل الحكومة بكافة أجهزتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن إجمالى مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بنطاق مركزى أشمون والشهداء تبلغ (1606) مشروع خدمي وتنموي، حيث يتم تنفيذ (1078) مشروع بأشمون و(528) مشروع بالشهداء.