عروض وورش فنية ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" بالقليوبية

عقد قصر ثقافة بنها، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني محاضرة بعنوان "المداخل ونقاط الإتاحة للفهرسة الوصفية" للمحاضر رأفت سعيد، ضمن التدريب الميداني لطلبة قسم المعلومات وتقنيات المعرفة بجامعة بنها.

تناول المحاضر التعريف والقواعد الأساسية، وأيضا اختيار المداخل الرئيسية بالمؤلفين والأفراد، وأشكال مداخل الأشخاص، اختيار مداخل الهيئات وأشكالها، والمداخل الرئيسية بالعنوان، والمداخل الإضافية والتحليلية، والإحالات، تلاها التطبيق العملي على عمل بطاقات فهرسة للكتب.

ونظم قسم الفنون التشكيلية بالقصر ورشة رسم حر إشراف نهلة توفيق، إلى جانب محاضرة بنادي تكنولوجيا المعلومات حول مخاطر الإنترنت لمدربة النادي سارة كمال، بينما قدمت فرقة الإنشاد الديني، عرضا فنيا بمؤسسة الرعاية الإجتماعية للبنات ببنها، وسط تفاعل مُبهج من أبناء الدار، بقيادة المايسترو حسن إبراهيم، أوركسترا الفنان فؤاد حلاوة.

وضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، التي يقدمها فرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، أعد بيت ثقافة أبوزعبل ورشة حكي لقصة "مغامرات كوكو" تأليف أحمد نجيب، إشراف فيفيان السيد، ونظم قصر ثقافة بهتيم وقصر ثقافة القناطر الخيرية وقصر ثقافة كفر شكر ومكتبة كفر طحلة ورش رسم حر بأقسام الفنون التشكيلية، فيما نفذ بيت ثقافة طوخ وبيت ثقافة قها ورش عمل أشكال فنية مختلفة باستخدام الخامات القابلة لإعادة التدوير.

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