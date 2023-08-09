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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بث مباشر.. صلوات الجناز لأسقف جنوب ألمانيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تنقل “البوابة نيوز" فاعليات البث المباشر لصلوات جناز الأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا ورئيس دير القديس أنبا أنطونيوس بكريفلباخ والكنائس، التي حوله بألمانيا، يشار إلى أن الأنبا ميشائيل قد مر بوعكة صحية خلال الفترة الماضية.
 

الأنبا ميشائيل في سطور

رُسِمَ بيد البطريرك البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني 118
من أبناء دير البرموس، وادي النطرون

أسماء قبل الأسقفية :
أبونا الراهب القمص ميخائيل البرموسي
أبونا الراهب القمص ميخائيل سانت أنتوني
تاريخ الرسامة أسقفًا: 16 يونيو 2013 م
أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس، كريفلباخ، ألمانيا.



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