بوتين يحيل إلى "الدوما" مشروع قانون بعدم إبلاغ الأمم المتحدة ومجلس أوروبا بإعلان الطوارئ في روسيا

أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس "الدوما" (الغرفة الأدني للبرلمان) مشروع قانون يتيح لبلاده عدم إبلاغ مجلس أوروبا والأمم المتحدة بإعلان حالة الطوارئ على الأراضي الروسي.

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم الأربعاء، أن المشروع يدخل تعديلات على القانون الدستوري الروسي الضابط لأحكام إعلان حالتي الطوارئ والأحكام العرفية في الاتحاد الروسي.

وينص على شطب عبارة "إبلاغ الأمين العام لمجلس أوروبا والأمم المتحدة" بإعلان حالتي الطوارئ والأحكام العرفية في روسيا.

تشير المواد الملحقة بمشروع القانون إلى أن اتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والبروتوكولات المصادق عليها لم تعد تنسحب على روسيا، مما يسوّغ التعديل الجديد.

وكانت روسيا أعلنت - في وقت سابق - تعليق اتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والبروتوكولات الخاصة بها.