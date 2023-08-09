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الأربعاء 09 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيطاليا تعلن تعليق إصدار "التأشيرات الذهبية" لمواطني روسيا وبيلاروسيا

علم إيطاليا
علم إيطاليا
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أعلنت إيطاليا عن تعليق منح تأشيرة المستثمر لمواطني روسيا وبيلاروسيا، في إطار العقوبات الأوروبية ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ونشر موقع رسمي بيانا يؤكد القرار الصادر بأمر حكومي بتاريخ 14 من الشهر الماضي، وفقا للتوصية C (2022) 2028 الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن "التأشيرات الذهبية" تمنح لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017.

ويمكن للمستثمر الذي قدم مساهمة كبيرة في اقتصاد البلاد، وكذلك أفراد عائلته، الحصول على تصريح إقامة دائم في إيطاليا.

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