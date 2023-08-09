إيطاليا تعلن تعليق إصدار "التأشيرات الذهبية" لمواطني روسيا وبيلاروسيا

أعلنت إيطاليا عن تعليق منح تأشيرة المستثمر لمواطني روسيا وبيلاروسيا، في إطار العقوبات الأوروبية ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ونشر موقع رسمي بيانا يؤكد القرار الصادر بأمر حكومي بتاريخ 14 من الشهر الماضي، وفقا للتوصية C (2022) 2028 الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن "التأشيرات الذهبية" تمنح لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017.

ويمكن للمستثمر الذي قدم مساهمة كبيرة في اقتصاد البلاد، وكذلك أفراد عائلته، الحصول على تصريح إقامة دائم في إيطاليا.