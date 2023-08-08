كامل الوزير يتوعّد من يلقون مخلفات بناء على الطريق الدائري

توعّد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، من يرمي مخلفات الهدم والبناء على الطريق الدائري، مشددًا على أن الدولة تنفق الكثير من الأموال من أجل إنشاء المشروعات على أعلى مستوى لخدمة المواطن.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك قلة من المواطنين لا يتلزمون بالقواعد والقوانين، معقبًا: «ليا الشرف أني أتحدث عن القمامة، إحنا متعاقدين مع 3 شركات نظافة لتنظيف الطريق الدائري يوميا».

وأضاف أنه شعر بالحزن عقب رؤيته لمخلفات هدم البناء على الطريق الدائري، موضحًا أن هناك بعض الحوادث التي تودي بحياة المواطنين بسبب الرتش ومخلفات البناء على الطريق.