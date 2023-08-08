ads
الثلاثاء 08 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كامل الوزير يتوعّد من يلقون مخلفات بناء على الطريق الدائري

كامل الوزير
كامل الوزير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توعّد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، من يرمي مخلفات الهدم والبناء على الطريق الدائري، مشددًا على أن الدولة تنفق الكثير من الأموال من أجل إنشاء المشروعات على أعلى مستوى لخدمة المواطن.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك قلة من المواطنين لا يتلزمون بالقواعد والقوانين، معقبًا: «ليا الشرف أني أتحدث عن القمامة، إحنا متعاقدين مع 3 شركات نظافة لتنظيف الطريق الدائري يوميا».

وأضاف أنه شعر بالحزن عقب رؤيته لمخلفات هدم البناء على الطريق الدائري، موضحًا أن هناك بعض الحوادث التي تودي بحياة المواطنين بسبب الرتش ومخلفات البناء على الطريق.

البترول الحوادث الطريق الدائري الفريق كامل الوزير وزير القمامة المشروعات انقطاع الكهرباء تصدير الغاز حياة المواطنين حياة المواطن رئيس الوزراء ضبطية قضائية مخلفات الهدم والبناء مشكلة انقطاع الكهرباء