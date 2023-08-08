اقرأ غدًا في "البوابة".. نشاط رئاسي.. السيسي يفتتح أعمال التطوير والترميم لمسجد السيدة نفيسة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 9 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الحرب اليوم

أمريكا تعلن إرسال الدفعة الأولى من دبابات أبرامز إلى أوكرانيا

بوتين يطلب تسريع إنتاج الطائرات المسيرة ودبابات -90T

3 آلاف جندي أمريكي يصلون إلى الشرق الأوسط لردع إيران

الدبلوماسية تأخذ مجراها.. انقلاب النيجر يعين رئيسًا للوزراء.. وقمة جديدة لـ "إيكواس"

خطوة غير مسبوقة.. أستراليا تستخدم مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" وتعتبر المستوطنات غير قانونية

قضية جورج فلويد.. سجن ضابط أمريكي سابق بعد احتجاجات حاشدة على عنصرية الشرطة

نشاط رئاسي.. السيسي يفتتح أعمال التطوير والترميم لمسجد السيدة نفيسة

السيسي: نتطلع لتفعيل الشراكة بين مصر وصربيا على شتى الأصعدة

.. ويبحث مع الرئيس الكيني تعزيز العالقات وتطورات األوضاع في جنوب السودان

34 عملية إرهابية تضرب دول أفريقيا يوليو الماضي

غليان عالمي.. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: موجات الحر الشديد مستمرة في أغسطس