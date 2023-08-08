وزارة الشباب تطلق أول مساحة افتراضية لوحدة المنسقين الإعلاميين

عقدت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، فعاليات الملتقى الخامس لوحدة المنسقين الإعلاميين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمقرر عقده خلال الفترة من 8 حتي 11 أغسطس الجاري، بالمدينة الشبابية بالغردقة، ويأتي الملتقي الخامس للمنسقين الإعلاميين تحت شعار "الرسالة الإعلامية بين التطبيق العملى والميتا فيرس"، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.

استعرض الإعلامي تامر أمين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أهمية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في القدرة علي التأثير علي الجمهور المستهدف، مؤكدا أن مؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي هم إعلامين المستقبل وهم الإعلام الرقمي الحديث، مضيفا إلي أهمية اختيار المحتوي الجيد وعرضه بشكل مختلف يتناسب مع الجمهور المستهدفة وبشكل تحفيزي يجذب الشباب.

وناقشت الدكتورة لامان محمد رئيس قطاع الميتافيرس والذكاء الاصطناعي في المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم ايجيبشان جيوجرافيك، كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في الإعلام الرياضي، وتسخير التقنيات الحديثة لتطوير الإعلام، وتحليل سلوك وصفات الجمهور المستهدف بالذكاء الاصطناعي، وتم اطلاق أول مساحة إفتراضية " معرض دائم" لوحدة المنسقين الإعلاميين من خلال الميتافيرس، لعرض الانجازات وللتفاعل مع الجمهور.

كما تناول الكاتب الصحفي أشرف محمود رئيس الاتحادات المصرية والعربية والإفريقية للثقافة الرياضية، ماهية الإعلام الرقمي وصناعة المحتوي التقني الجديد أو التفاعلي، والعقبات والتحديات التي تواجه المستخدمين في الإعلام الرقمي، والأساليب الحديثة في توصيل الرسالة للجمهور المستهدف.

الجدير بالذكر يهدف الملتقي لتوحيد الرسالة الإعلامية للوزارة، بالإضافة إلي إنتاج مواد إعلامية جديدة تواكب التطور التكنولوجي، وتحقيق رؤي وأهداف الدولة المصرية في توصيل الرساله الإعلامية، واختتمت فاعليات اليوم بعرض تقديمي لما تحقق من انجاز بمختلف المحافظات على مدار الفترة الماضية من عمل وحدة المنسقين الإعلاميين.