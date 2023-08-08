444 مليون جنيه استثمارات بخطة العام المالي الجديد في بورسعيد

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد.

واستعراض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2023 /2024، باستثمارات تقدر بنحو 444.109 مليون جنيه.

كما أكد أن المحافظة دعمت إنشاء النادي بحوالي 260 مليون جنيه، مطمئنا أهالي بورسعيد بأن هناك دعما ماليا وفنيا مستمرا للنادي، ووجه الشكر لمجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، على جهودهم المتواصلة في تحقيق النجاحات بالنادي المصري، مشددا على أن القيادة السياسية أولت المحافظة اهتماما غير مسبوق، وحظيت بإنجاز مشروعات قومية في وقت قياسي، انعكست على مستوى معيشة المواطن ببورسعيد.