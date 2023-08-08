إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الأوكرانى

اعتقل جهاز المخابرات المحلية الأوكرانية، امرأة بتهمة جمع معلومات حول برنامج رحلة للرئيس فولوديمير زيلينسكى قبيل سفره، وأكد إنها كانت تخطط لشن هجوم على الرئيس أثناء زيارته لمنطقة اجتاحتها الفيضانات.

ولم يذكر جهاز الأمن الأوكرانى اسم المتهمة بالعمالة، لكنه نشر صورة تظهر امرأة ذات شعر أسود ترتدى فستانا باللونين الأبيض والأسود ومحاطة بجنديين، حيث تم طمس جميع الوجوه فى الصورة.

وأضاف الجهاز، إن المشتبه بها اعتقلت فى مدينة ميكولايف الساحلية جنوب البلاد، وإنها كانت تجمع معلومات استخبارية لمحاولة معرفة مسار رحلة زيلينسكى قبل زيارته منطقة ميكولايف الجنوبية.

وقال أنها كانت تساعد روسيا على إعداد ضربة جوية مكثفة على منطقة ميكولايف، كما اتهمها الجهاز بمحاولة تحديد مواقع أنظمة الحرب الإلكترونية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية بالقرب من بلدة أوتشاكيف الساحلية على بعد 48 كيلومترا من ميكولايف.

من جانبه قال زيلينسكى على منصة تليجرام، إن رئيس إدارة أمن الدولة أطلعه على عمليات "محاربة الخونة" وأفادت القناة الإعلامية له بأن آخر مرة زار فيها المدينة كانت يوم 27 يوليو الماضي.

وقال البيت الأبيض الأمريكى في بيان، إنه اطلع على التقارير التى تحدثت عن محاولة اغتيال الرئيس الأوكرانى، وأكد أنه لن يعلق على الأمر.