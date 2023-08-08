الإيسيسكو تعقد دورة تدريبية بالأردن في مجال تخطيط التعليم خلال الأزمات

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالعاصمة الأردنية عَمَّان، دورة تدريبية حول تنمية القدرات في مجال تخطيط التعليم في أوقات الأزمات، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، بهدف تمكين المخططين من الكفايات اللازمة لتخطيط التعليم في أوقات الأزمات، ونشر المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين، والوقوف على الاتجاهات الحديثة في المجال.

وأفاد بيان للإيسيسكو اليوم بأن تركز الدورة التدريبية التي انطلقت أعمالها وتستمر على مدى أربعة أيام، على التطبيقات العملية من أجل تعزيز كفايات مخططي التعليم، حيث يستفيد منها 25 من مخططي التعليم والمسؤولين والعاملين في إدارات ووحدات التخطيط بالوزارات والهيئات والمراكز ذات الصلة في الأردن.

وأضاف البيان أن جلسات الدورة تتطرق إلى أسس التخطيط المراعي للأزمات ومبادئه وأنواعه، والهدف منه ومراحله ومجالاته، والممارسات التطبيقية على كيفية إعداد وتطوير خطط تعليمية مراعية للأزمات، إلى جانب عرض خبرات المشاركين وتجاربهم في تخطيط التعليم في أوقات الأزمات، ومشاركة التجربة الأردنية في هذا المجال.