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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

منشور بالفيسبوك يتسبب في اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب رخصة سيارة بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها الخلفية وطلائها باللون الأبيض بالإسكندرية.
 بالفحص وباستدعاء مالك السيارة “مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية” وسؤاله أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب وإيقاف رخصة التسيير .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيس بوك قائد سيارة بطمس لوحاتها بالإسكندرية