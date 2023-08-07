منشور بالفيسبوك يتسبب في اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب رخصة سيارة بالإسكندرية

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها الخلفية وطلائها باللون الأبيض بالإسكندرية.

بالفحص وباستدعاء مالك السيارة “مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية” وسؤاله أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب وإيقاف رخصة التسيير .. وتولت النيابة العامة التحقيق.