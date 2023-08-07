الجريمة والعقاب .. الإعدام ينتظر المتهم بقتل شاب بكرداسة

لقي شخص مصرعه على يد آخر طعنا بالسكين، بسبب خلافات نشبت بينهما في منطقة كرداسة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور على شخص مقتول، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة محمود.ح.م، ٤٣ عاما، مصاب بطعنة سكين.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه على يد آخر بسبب خلافات نشبت بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات

وفي ذلك السياق قال المستشار القانوني احمد عبد الملك " إن المتهم في تلك الواقعة يقع تحت نص المادة 2344 من قانون العقوبات، والتي تنص علي ان يحكم على فاعل هذه الجريمة ، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانب قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك وهي حيازة سلاح ابيض خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وأشار إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن

، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص المادة 32 عقوبات حيث سيتم نسخ صوره من الأوراق للجريمة السلاح ليصدر فيها حكم خاص من قاضي الجنح وسيتم محاكمة الجاني عن جريمة الضرب المفضي إلى موت أمام محكمه الجنايات، للمعاقبة على كل جريمة على حِدَة.