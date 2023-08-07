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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ملف حراسة المرمى صداع في رأس طارق العشري قبل الموسم الجديد

طارق العشري،المدير
طارق العشري،المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري
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يعد ملف حراسة المرمى داخل فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، صداعًا لطارق العشري، المدير الفني للفريق، خاصة بعد تواجد سدادسي ضمن التدريبات الجماعية.

يمتلك الاتحاد السكندري في صفوف حتى الآن، المهدى سليمان، عمرو خليل، صبحي سليمان، الوافد الجديد من سموحة عمر صلاح،ثنائي الشباب.

ويسود اتجاه لخروج أحد من الثنائي عمرو خليل أو صبحي سليمان، على سبيل الإعارة خلال الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد، بقيادة طارق العشري، أمس الأحد، على ملعب النادي بمقر فرع سموحة، في إطار استعدادات الموسم الجديد.

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