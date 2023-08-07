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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: قناة السويس الجديدة بداية التحول إلى اقتصاد قائم على تمويلات وطنية

قناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة
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قال الدكتور محمد البهواشى الخبير الاقتصادى، إن قناة السويس الجديدة كانت بداية التحول لاقتصاد وطنى قائم على تمويلات وطنية، لافتا إلى أن إيرادات القناة زادت لمعدلات غير مسبوقة فى تاريخ القناة.

وأضاف البهواشى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أنه بفضل قناة السويس الجديدة زاد عدد الناقلات التى تعبر القناة بنسبة 35% باعتبار أن الممر الملاحى للقناة هو الأهم تجاريا والذى يعبر منه 15% من تجارة العالم.

وأكد أن ما شهدته قناة السويس الجديدة من تطويرات متمثلة في زيادة الأعماق والتوسعة فى القطاع الجنوبى بمسافة 40 كيلو متر هى نقطة تحول فى خريطة الخطوط الملاحية على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه رغم الأزمات العالمية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية فإن القناة حققت أعلى الإيرادات نتيجة لامكانيات القناة، بالإضافة للسياسة التسويقية المرنة، والأمان الملاحى الذى تم فرضه من قبل القيادة السياسية وزيادة الأمان الملاحى.

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