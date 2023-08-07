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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اختل توازنها.. مصرع طفلة سقطت من الطابق السادس في الطالبية

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقيت طفلة في العقد الأول من عمرها مصرعها إثر اختلال توازنها وسقوطها من الطابق السادس من شرفة الشقة محل سكنها بشارع الخليفة بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من علو بشارع الخليفة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بأنه أثناء لهوها داخل الشقة محل سكنهم بالطابق السادس قامت الطفلة بجذب كرسي تجاه الشرفة والصعود أعلاه واختل توازنها وسقطت ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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