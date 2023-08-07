مقتل مزارع على يد شقيقه بسبب خلافات مالية بأسوان

فتحت النيابة العامة بأسوان تحقيقات موسعة في واقعة مقتل مزارع على يد شقيقه بدائرة مركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وانتقلت لمعاينة جثمان المجني عليه، وتبين إصابته بعيار ناري من بندقية آلية كانت بحوزة أخيه، وكلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية للجثمان، وإعداد تقرير بظروف وملابسات الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم أقدم علي قتل شقيقه بسبب خلافات مالية بينهما، وأصدرت النيابة قرارا بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

و كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان من أحد المستشفيات باستقباله جثة مزارع مقيم بدائرة المركز وبها عيار ناري.

بالفحص وبسؤال والد المجني عليه، قرر بقيام شقيق الضحية -له معلومات جنائية- مقيم بذات العنوان، بإطلاق عيار ناري تجاه المجني عليه من بندقية آلية كانت بحوزته، فأحدث إصابته المشار إليها التي أودت بحياته أثناء تواجدهما بمحل إقامتهما لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الوقعة بندقية آلية - 10 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.