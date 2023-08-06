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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر أكثر دول الوطن العربي جذبًا للاستثمارات

السفير جمال بيومي،
السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق
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كشف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات، وذلك بالتزامن مع استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي ملك البحرين ورئيس دولة الإمارات بمدينة العلمين الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مصر أصبحت من أكثر دول الوطن العربي جذباً للاستثمارات.

وأضاف أن الدول العربية وفي القلب منها مصر في موجة من المشاورات المتواصلة؛ لمواجهة ما جد على العالم من تحديات عالمية، موضحا أن الإمارات لها مكانة خاصة لدى مصر، وكافحنا معًا من أجل قيام هذه الدولة الفتية شديدة التقدم.

وأشار إلى أن العالم يواجه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة جائحة كورونا، بالإضافة لتوترات الأوضاع على حدود بعض الدول العربية.

السفير جمال بيومي حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ملك البحرين رئيس دولة الامارات