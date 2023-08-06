مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر أكثر دول الوطن العربي جذبًا للاستثمارات

كشف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات، وذلك بالتزامن مع استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي ملك البحرين ورئيس دولة الإمارات بمدينة العلمين الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مصر أصبحت من أكثر دول الوطن العربي جذباً للاستثمارات.

وأضاف أن الدول العربية وفي القلب منها مصر في موجة من المشاورات المتواصلة؛ لمواجهة ما جد على العالم من تحديات عالمية، موضحا أن الإمارات لها مكانة خاصة لدى مصر، وكافحنا معًا من أجل قيام هذه الدولة الفتية شديدة التقدم.

وأشار إلى أن العالم يواجه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة جائحة كورونا، بالإضافة لتوترات الأوضاع على حدود بعض الدول العربية.