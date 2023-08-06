«تعليم القاهرة» تعلن موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية وصفوف النقل

حددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى مدير عام المدريرية، غدًا الإثنين، موعدًا لإعلان نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية وسنوات النقل بداية من الصف الرابع الابتدائى وحتي الصف الثاني الثانوي بالمدارس.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد اعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح بلغت ٨٤.٩% حيث تقدم للامتحان 33374 طالبا وطالبة حضر منهم 25828 نجح منهم 21927 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت ٩٠% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠%.

واعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100 %، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع ١٠٠% بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولى ٩٧.٩ %.