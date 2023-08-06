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الأحد 06 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بعد 8 سنوات من افتتاحها.. أبرز مميزات قناة السويس الجديدة

قناة السويس
قناة السويس
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تحدث المهندس هشام هاني وكيل مدير الإدارة الهندسية بقناة السويس، عن دور الإدارة الهندسية وأهميتها في تطوير قناة السويس، قائلًا إن هناك 3 إدارات مسئولة عن أعمال التطوير التي تتم في القناة.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "دي أم سي": "الثلاث إدارات هم الإدارة الهندسية، إدارة الكراكات، وإدارة التحركات" مشيرًا إلى أن دور الإدارة الهندسية عمل تصميمات القطاعات المختلفة في قناة السويس.وبمناسبة مرور 8 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة قال هشام هاني، إن قناة السويس الجديدة سهَّلت الملاحة بشكل كبير وقللت زمن الانتظار للقافلة الشمالية، متابعًا: "المرور أصبح حرًا وسريعًا للقوافل".

وتابع: "القيادة السياسية بعد حادث إيفرجيفن وجهت بتطوير القطاع الجنوبي، رغم أن هذا القطاع لا يوجد به ازدواج بجانب تربته الصلبة والصخرية، وذلك لعدم حدوث هذا الأمر مرة أخرى، وبدأنا مشروعات لتوسيع القطاع الجنوبي لتسهيل عبور السفن".

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