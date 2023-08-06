وكيل رياضة المنيا يتفقد حمام السباحة بمركز شباب ديرمواس

تفقدت الدكتورة سوسن فرغلى، وكيل المديرية للشباب، اليوم الأحد الموافق 6 من أغسطس، آخر مستجدات أعمال الإنشاءات في حمام السباحة الذي يتم إنشاؤه بمركز شباب مدينة ديرمواس بنظام الاستثمار لمدة 15 سنة، و ذلك استعدادا لافتتاحه خلال هذ الشهر.

تم تفقد اعمال التشطيبات والتحضيرات والتجهيزات ،ذلك للاستعداد لافتتاح و تشغيل حمام السباحة خلال هذا الشهر ، من حيث تفقد غرف الإدارة ، دورات المياه، تغطية حمام السيدات و الأطفال، التاكد من توافر وسائل الأمن و السلامة، سلامة التوصيلات الكهربائية، منافذ تعبئة مياه الحمامات، البوفيه، اماكن استقبال الزوار.

على صعيد آخر فقد تابعت مدي التزام المركز بترشيد استهلاك الكهرباء، سلامة التوصيلات الكهربائية، الأسلاك، عدم استخدام الانوار في حالة عدم تتفيذ الأنشطة، غلق لوحات المفاتيح، استخدام اللمبات الموفرة " الليد".

رافق وكيل المديرية في زيارتها لمركز الشباب عبد الرحمن فوزي العربي مدير الإدارة ، الدكتورة الفت حسن، سمير كامل رئيس مجلس الإدارة، بهاء رجاء نائب رئيس المجلس ، محمد هاشم مدير المركز.

الجدير بالذكر ان حمام السباحة قد تم طرحه للاستمار خلال عام 2022 و ذلك من خلال مزايدة عامة علنية بنظام حق الانتفاع P O T الاستثمار، و تم إجراء جلسة المزايدة في شهر مارس من نفس العام، و تم التاجير لمدة 15 عام ، علي ان بتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتشطيبات والتجهيزات خلال عام للتجهيز لافتتاحه فى القريب العاجل.



يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب

و الرياضة ، تنفيذ و متابعة إدارة شباب ديرمواس

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