البنك الدولي يعتزم تمويل ونشر ألف محطة طاقة شمسية صغيرة في نيجيريا

الأحد 06/أغسطس/2023 - 11:44 ص

قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، إن البنك يخطط للمساعدة في تمويل وبناء ألف شبكة طاقة شمسية صغيرة في نيجيريا بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح رئيس البنك الدولي - في تصريحات صحفية - أن "نيجيريا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، قامت بتركيب قدرة لتوليد الطاقة تبلغ 12500 ميجاوات، لكنها تنتج جزءًا بسيطًا من ذلك، مما يترك ملايين الأسر والشركات تعتمد على مولدات البنزين والديزل".

وأشار إلى أنه "عادة ما يتراوح حجم الشبكات الصغيرة، المكونة من وحدات توليد الكهرباء على نطاق صغير، إلى ما يصل إلى 10 ميجاوات، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات حوالي 200 أسرة".

وبيَّن رئيس البنك أنه "تم بناء ما يقرب من 150 شبكة صغيرة، بتمويل جزئي من البنك الدولي، لجلب الطاقة إلى المجتمعات التي لا تحصل على الكهرباء".