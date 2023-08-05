وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره التركي صفقة الحبوب وتوسيع الناتو

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، استئناف صفقة الحبوب وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأمن البحر الأسود، بالإضافة إلي قضايا أخرى، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ونقلت الوكالة عن مصدر بوزارة الخارجية التركية: "جرت محادثة هاتفية بناء على طلب بلينكن، حيث بحث الوزيران خلالها الأحداث في منطقة القوقاز وتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا واستئناف مبادرة البحر الأسود وأمن البحر الأسود وتوسيع الناتو."

وتوقفت صفقة الحبوب في 18 من الشهر الماضي، حيث أخطرت موسكو، أنقرة وكييف والأمم المتحدة بعدم نيتها بالتمديد.