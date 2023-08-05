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السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره التركي صفقة الحبوب وتوسيع الناتو

بلينكن
بلينكن
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، استئناف صفقة الحبوب وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأمن البحر الأسود، بالإضافة إلي قضايا أخرى، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ونقلت الوكالة عن مصدر بوزارة الخارجية التركية: "جرت محادثة هاتفية بناء على طلب بلينكن، حيث بحث الوزيران خلالها الأحداث في منطقة القوقاز وتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا واستئناف مبادرة البحر الأسود وأمن البحر الأسود وتوسيع الناتو."

وتوقفت صفقة الحبوب في 18 من الشهر الماضي، حيث أخطرت موسكو، أنقرة وكييف والأمم المتحدة بعدم نيتها بالتمديد.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره التركي هاكان فيدان صفقة الحبوب الناتو