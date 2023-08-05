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السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية 18 سفينة ، بينما غادر 9 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 46 سفينة .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21960 طن تشمل : 12896 طن يوريا و 84 طن كلينكر و 1430 طن ملح و 3450 طن مولاس و 4100 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39781 طن تشمل : 3369 طن ابلاكاش و 13900 طن كسب فول صويا و 1260 طن زيت طعام و 2425 طن ذرة و 2207 طن خشب زان و 5800 طن خردة و 530 طن فول صويا و 2090 طن حديد و 4900 طن قمح و 3300 طن قمح مطحون .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1138 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 37 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2391 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 173106 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 151380 طنًا .

كما غادر  3 قطارات بحمولة إجمالية 3876 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و امبابه ،  و عدد 1 قطار بعد أن أفرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ،بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2391 شاحنة .

وفي سياق آخر واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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