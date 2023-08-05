رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد معامل التنسيق الإلكتروني

تفقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم، معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا بحضور الدكتور محمد عمران المدير التنفيذي للمعلومات للوقوف على مدى جاهزية المعامل لاستقبال طلاب المرحلة الاولى بالثانوية العامة .

وأكد الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، توفير كافة سبل الدعم للطلاب وتواجد نخبة من مهندسي مركز المعلومات لمساعدة الطلاب على تسجيل الرغبات بشكل صحيح وفقا لقواعد التنسيق المعلنة من وزارة التعليم العالي.

واوضح المدير التنفيذي للمعلومات، انه تم تخصيص عدد 38 جهاز بمعامل التنسيق بمقر الجامعة بقنا بمعمل التطوير 1، ومعمل التطوير 2 بمبنى المدرجات وقاعة المؤتمرات كما تم تخصيص عدد 20 جهاز بمعمل التطوير بكلية التربية بالغردقة .

واضاف المهندس علي فكري، مدير مركز المعلومات بالجامعة، ان معامل التنسيق تستقبل طلاب المرحلة الاولى اعتبارا من اليوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الادنى التالي الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 % فأكثر الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.