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الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| مقتل خفير خصوصى وإصابة شقيقه .. مسجل خطر يعتدي على حماته بسلاح أبيض

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: مقتل خفير خصوصى وإصابة شقيقه والقبض على 9 متهمين بالسلام، ومسجل خطر يعتدي على حماته بسلاح أبيض في الطريق العام بالقناطر، وسقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مواتير المياه والقطع النحاسية بمصر الجديدة .. وإليكم التفاصيل.

 

مقتل خفير خصوصى وإصابة شقيقه والقبض على 9 متهمين بالسلام

https://www.albawabhnews.com/4850514

مسجل خطر يعتدي على حماته بسلاح أبيض في الطريق العام بالقناطر

https://www.albawabhnews.com/4850404


سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مواتير المياه والقطع النحاسية بمصر الجديدة

https://www.albawabhnews.com/4850390

ضبط مسجل خطر بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين بعابدين

https://www.albawabhnews.com/4850393

ضبط مراهق تسبب فى إصابة صديقه بإصابات خطيرة أثناء قيادته سيارة بالتجمع الخامس


https://www.albawabhnews.com/4850387

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