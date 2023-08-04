نشرة الحوادث| مقتل خفير خصوصى وإصابة شقيقه .. مسجل خطر يعتدي على حماته بسلاح أبيض

رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: مقتل خفير خصوصى وإصابة شقيقه والقبض على 9 متهمين بالسلام، ومسجل خطر يعتدي على حماته بسلاح أبيض في الطريق العام بالقناطر، وسقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مواتير المياه والقطع النحاسية بمصر الجديدة .. وإليكم التفاصيل.

مقتل خفير خصوصى وإصابة شقيقه والقبض على 9 متهمين بالسلام

https://www.albawabhnews.com/4850514

مسجل خطر يعتدي على حماته بسلاح أبيض في الطريق العام بالقناطر

https://www.albawabhnews.com/4850404



سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مواتير المياه والقطع النحاسية بمصر الجديدة

https://www.albawabhnews.com/4850390

ضبط مسجل خطر بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين بعابدين

https://www.albawabhnews.com/4850393

ضبط مراهق تسبب فى إصابة صديقه بإصابات خطيرة أثناء قيادته سيارة بالتجمع الخامس



https://www.albawabhnews.com/4850387