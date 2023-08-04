الجريمة والعقاب.. المشدد ينتظر المتهم بترويج المواد المخدرة عبر فيس بوك بالقاهرة

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة مسجل خطر لبيعه المخدرات بعزبة العبور.

تعود الواقعة إلى رصد تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تضرر سكان عزبة العبور من قيام أحد الأشخاص ببيع المواد المخدرة.



وبالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - سلاح أبيض ) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي ذلك السياق قال المستشار القانوني، ياسر علي حسانين المحامي ، إن القانون ينص على أنه يعاقب بالإعدام أو المؤبد كل من صدر أو استورد أو صنع مادة مخدرة. وأضاف هريدي في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن العقوبات تختلف في حالة التعاطي او حيازة كمية ؛ موضحا أنه في حالة وجود سلاح مع المواد المخدرة ففي تلك الحالة يكون ظرف مشدد، ، وذلك طبقا لنص المادة 33 ب "كل من انتج اواستخرج وصنع جوهرا مخدرا بقصد الاتجار تكون عقوبته المؤبد نظرا لوجود ظرف مشدد .